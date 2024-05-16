الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. وتوجه نصائح للمواطنين

إقبال كبير من المواطنين لليوم الثاني على المحطات الجديدة بالخط الثالث

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل صادمة عن الموجة الحارة التي تضرب البلاد مؤكدة بدايتها اليوم الخميس على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون": "بدأنا اليوم موجة حارة وستستمر أسبوع ومن الوارد أن تزيد عن أسبوع".

وحول درجات الحرارة المتوقعة، أكدت أن اليوم العظمى على القاهرة 32 درجة مئوية، وغدا ستصل إلى 35 درجة مئوية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل كله تتجاوز الـ37 درجة مئوية، في حين أن تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

وواصلت: "الموجة الحالية هي موجة حارة طويلة بأعلى من المعدلات الطبيعية لها في هذا العام".

ونصحت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، وتناول السوائل بكثرة، وارتداء غطاء فوق الرأس، نافية عودة الأجواء الباردة مرة أخرى ليلا، مرددة: "فترات الليل ستختفي منها البرودة، ونظرا لكوننا في النصف الثاني من فصل الربيع، وبالتالي نستطيع أن نودع شعور البرودة تماما".