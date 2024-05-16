إعلان

BBC

الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. وتوجه نصائح للمواطنين

08:26 م الخميس 16 مايو 2024
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل صادمة عن الموجة الحارة التي تضرب البلاد مؤكدة بدايتها اليوم الخميس على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون": "بدأنا اليوم موجة حارة وستستمر أسبوع ومن الوارد أن تزيد عن أسبوع".

وحول درجات الحرارة المتوقعة، أكدت أن اليوم العظمى على القاهرة 32 درجة مئوية، وغدا ستصل إلى 35 درجة مئوية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل كله تتجاوز الـ37 درجة مئوية، في حين أن تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

وواصلت: "الموجة الحالية هي موجة حارة طويلة بأعلى من المعدلات الطبيعية لها في هذا العام".

ونصحت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، وتناول السوائل بكثرة، وارتداء غطاء فوق الرأس، نافية عودة الأجواء الباردة مرة أخرى ليلا، مرددة: "فترات الليل ستختفي منها البرودة، ونظرا لكوننا في النصف الثاني من فصل الربيع، وبالتالي نستطيع أن نودع شعور البرودة تماما".

طقس حار هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس موجة حارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صورة تجمع القادة العرب المشاركين بالدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية

إعلان

إعلان

"أتوبيس العمال دخل في ربع نقل".. ننشر الصور الأولى لحادث الطريق الإقليمي بالشرقية
إلغاء الامتحان لـ 3 طلاب وإحالة معلمة للنيابة .. قرارات هامة من تعليم القليوبية