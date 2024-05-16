محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بخطة العام المالي الجاري

القاهرة - أ ش أ

كلَّف محافظ الجيزة أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مشددا على المتابعة الدورية للشركات المسند إليها الأعمال.

وتابع محافظ الجيزة خطة رصف الطبقة السطحية للطرق الواقعة أسفل محور 26 يوليو الجديد بمنطقة البراجيل بحي المنيرة الغربية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار النهضة التنموية الكبيرة التي يشهدها القطاع بالكامل.

وشدد على ضرورة رفع نواتج الأعمال والمخلفات أولاً بأول، مع عدم السماح بوجود أية تعديات للمنشآت والمحال العامة على خط التنظيم للاستفادة من مسطح الطريق.

كما وجه المحافظ بمراعاة إنشاء أرصفة المشاة والجزر الوسطي علي أكمل وجه ودعم الطريق بمنظومة إنارة وذلك لتيسير حركة المواطنين.

ووجه بتكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير، وفق الجداول المحددة، والمتابعة الميدانية للأعمال، لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقاً للجدول الزمني المحدد لها.