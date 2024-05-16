نشرة منتصف الليل| السيسي يلتقي ملك البحرين وموجة شديدة الحرارة خلال ساعات

21 ضحية و47 مصابا.. ما الحادث الذي تسبب في استقالة هشام عرفات وزير

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأربعاء، على النحو التالي:

موعد ومكان جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق

أعلن خالد هشام عرفات، نجل وزير النقل السابق الدكتور هشام عرفات، عن موعد ومكان جنازة والده، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

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السيسي يلتقي ملك البحرين على هامش القمة العربية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك على هامش استضافة المنامة أعمال الدورة الـ33 للقمة العربية.

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الحكومة توافق مشروع قانون "قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي"

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم؛ على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

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الحكومة: مد تقديم طلبات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد 3 سنوات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المُحددة بالمادة 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، لتقديم طلبات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

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في ذكرى النكبة.. مرصد الأزهر: القضية الفلسطينية لن تموت

يصادف اليوم الأربعاء، الموافق 15 مايو 2024، الذكرى الـ76 لنكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي قامت فيها العصابات الصـهيـونية المسلحة بتهجير نحو 950 ألف فلسطيني من مُدُنِهِم وقُراهم، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة. وبحسب المصادر التاريخية، فقد بَلَغَ عدد الشـهداء الفلسطينيين في أحداث النكبة، نحو 15 ألف شـهيـد، في أكثر من 70 مجزرة صـهيـونية، بينما بلغ عدد الشـهداء العرب من 3500 إلى 700 آلاف شـهيـد.

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حج 2024.. بيان مهم من "السياحة" بشأن استخراج تصاريح دخول المنافذ - مستند

كشفت غرفة شركات السياحة، عن أنه ورد إليها من وزارة السياحة والآثار - الإدارة المركزية للشركات السياحة، خطابًا بناءًا على الطلبات الواردة من شركات السياحة بشأن إجراء المقابلات الشخصية لمندوبيها تمهيدًا لاستصدار الموافقة الفنية لاستخراج تصاريح دخول المنافذ "الجوية - البرية - البحرية".

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متحدث الرئاسة: مصر بذلت جهودا فائقة لوقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة في غزة

أكد المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الموقف المصري كان واضحًا والأفعال كانت سابقة على الكلمات والأقوال فيما يتعلق بالأزمة في قطاع غزة.

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حالة الطقس غدًا.. "الأرصاد": بدء موجة شديدة الحرارة بكافة الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 16 مايو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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متحدث الرئاسة: الحلول العسكرية للقضية الفلسطينية غير مجدية

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي حريص على طرح رؤية مصر للأزمة في غزة وكيفية حلها من خلال حل الدولتين.

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هل تكفي حصيلة مصر من التفاح احتياجات السوق؟.. نقيب الفلاحين يجيب

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، اليوم، إن التفاح من الفاكهة مرتفعة الأسعار طوال العام في مصر، وارتفع سعره هذه الأيام لقلة المعروض، لافتًا إلى أن التفاح البلدي لا يكفي احتياجاتنا ولا يتناسب مع ذوق كل المستهلكين رغم أن سعره أقل من الأنواع المستوردة.

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رئيس القومي للمرأة ناعية هشام عرفات: مصر افتقدت روح غالية

نعت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراءة وفاة الدكتور هشام عرفات وزير النقل الأسبق الذي لقي وفاته المنية مساء اليوم بعد صراع مع المرض

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افتتاح معرض زايد الثاني لكتب الأطفال - صور

افتتحت مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، مساء اليوم، فعاليات الدورة الثانية من معرض زايد لكتاب الطفل، بمدينة الشيخ زايد، وذلك بحضور الدكتورة منى بركات نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والمهندس أحمد أبو حسين رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وفريد زاهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعادل المصري رئيس لجنة المعارض بالمؤسسة، وعدد من القيادات.

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