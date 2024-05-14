هل تلتزم إسرائيل بقرارات العدل الدولية بشأن غزة؟.. أستاذ قانون دولي يوضح

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي، تفاصيل انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع فرض تدابير احترازية على دولة الاحتلال، يكون الغرض منها تلافي حدوث أضرار في غزة.

وتوقع أن تقوم تل أبيب بتجاهل تدابير محكمة العدل الدولية لأنها تضرب بكل القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط.

وأردف أن محكمة العدل الدولية تسير بمعايير مزدوجة كما هو حال السياسة، حيث أن تعاملها مع الحرب في أوكرانيا شديد اللهجة عن التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رغم أن الأخيرة بها خسائر مضاعفة.





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