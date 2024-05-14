إعلان

BBC

هل تلتزم إسرائيل بقرارات العدل الدولية بشأن غزة؟.. أستاذ قانون دولي يوضح

08:21 م الثلاثاء 14 مايو 2024

غزة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت -داليا الظنيني:
كشف الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي، تفاصيل انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع فرض تدابير احترازية على دولة الاحتلال، يكون الغرض منها تلافي حدوث أضرار في غزة.

وتوقع أن تقوم تل أبيب بتجاهل تدابير محكمة العدل الدولية لأنها تضرب بكل القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط.

وأردف أن محكمة العدل الدولية تسير بمعايير مزدوجة كما هو حال السياسة، حيث أن تعاملها مع الحرب في أوكرانيا شديد اللهجة عن التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رغم أن الأخيرة بها خسائر مضاعفة.


اقرأ أيضًا:
مصدر مصري يرد على تصريحات وزير خارجية إسرائيل بشأن معبر رفح

محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة فلسطين طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصدر مسؤول: إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسؤولية عدوانها على غزة واحتلالها للمعبر

إعلان

إعلان

* بعد تصريحات وزير خارجيتها.. مصر ترد على مزاعم إسرائيل بشأن معبر رفح
* "الأدلة موجودة وهنروح الطب الشرعي".. شقيقة ضحية "سائق أوبر" تكشف مفاجأت جديدة
* بالصور.. الاستعدادات الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي