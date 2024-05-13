إعلان

BBC

جهاز مستقبل مصر: 9 مليارات دولار إجمالي الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي

01:37 م الإثنين 13 مايو 2024

العقيد الدكتور بهاء الغنام

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد عبدالناصر:

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إن قطاع السادات الزراعي يعتبر من أفضل الأراضي الزراعية من حيث التصنيف الحقلي والمياه الجوفية، إضافة إلى أنه أفضل قطاع به عوائده المالية.

وأضاف الغنام، في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم الإثنين، أن وزارة الموارد المائية والري أوصت بإنشاء خزان جوفي في منطقة الداخلة العوينات؛ من خلال عمل آبار استكشافية، وبدأنا بأول 15 ألف فدان، بدلًا من أن تكون آبارًا استكشافية فقط.

وتابع المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر: أوصينا بناء على التوجيهات بأن نتوسع إلى 660 ألف فدان وحاليًّا ننفذ.

وتابع الغنام: "قطاع الزراعة يمثل 15% من الناتج القومي المصري.. ويحتوي على 25% من الأيدي العاملة في مصر، وإجمالي الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي قُدر بـ9 مليارات دولار، ومخطط الدولة إضافة 4 ملايين فدان".

العقيد الدكتور بهاء الغنام الحاصلات الزراعية التصنيع الزراعي موسم الحصاد مشروع مستقبل مصر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدير «مستقبل مصر»: الرئيس السيسي يوجّه دائما بالحد من البطالة وزيادة الأيدي العاملة

إعلان

إعلان

* الطقس.. الأرصاد تُعلن تفاصيل وتوقعات حالة الجو للساعات المقبلة
* تجول 360 درجة | في حياة راهبة.. ما يجري خلف جدران الدير
* بعد تحذير النائب العام.. 6 أنواع رادارات ترصد المخالفات- اعرف وظيفة كل منها