جهاز مستقبل مصر: 9 مليارات دولار إجمالي الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إن قطاع السادات الزراعي يعتبر من أفضل الأراضي الزراعية من حيث التصنيف الحقلي والمياه الجوفية، إضافة إلى أنه أفضل قطاع به عوائده المالية.

وأضاف الغنام، في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم الإثنين، أن وزارة الموارد المائية والري أوصت بإنشاء خزان جوفي في منطقة الداخلة العوينات؛ من خلال عمل آبار استكشافية، وبدأنا بأول 15 ألف فدان، بدلًا من أن تكون آبارًا استكشافية فقط.

وتابع المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر: أوصينا بناء على التوجيهات بأن نتوسع إلى 660 ألف فدان وحاليًّا ننفذ.

وتابع الغنام: "قطاع الزراعة يمثل 15% من الناتج القومي المصري.. ويحتوي على 25% من الأيدي العاملة في مصر، وإجمالي الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي قُدر بـ9 مليارات دولار، ومخطط الدولة إضافة 4 ملايين فدان".