أحمد موسى: اشتغلت في جني القطن وكنت باخد قروش عشان أساعد نفسي

محمد أبو بكر

11:38 ص 26/01/2026

الإعلامي أحمد موسى

كتب- محمد أبو بكر:

استعاد الإعلامي أحمد موسى ذكريات طفولته وشبابه مع العمل في الزراعة خلال فصل الصيف، مؤكدًا أن تلك التجارب شكّلت جزءًا مهمًا من شخصيته وأسهمت في تعليمه قيمة الاعتماد على النفس والاجتهاد.

وقال "موسى"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، إنه كان يستغل الإجازة الصيفية في العمل، معتبرًا أن من أفضل ما كان يقوم به هو الذهاب لمتابعة الأرض الزراعية وزراعة المحاصيل، مشيرًا إلى حرصه على السفر إلى بلدته لمشاهدة ذلك ومتابعة موسم الحصاد.

وأضاف أحمد موسى، أنه كان يعمل في فصل الصيف في فترة شبابه، موضحا: "كنت في فترة الصيف بشتغل، وأحسن حاجة كنا بنعملها تروح تشوف الأرض بتاعتك والزرع".

وأوضح: أنا فاكر كنت بروح مع والدي وإخواتنا كلنا وموسم الحصاد دا كان بيكون فرحة، والحصاد كنا بنحصد مش بالنهار بل آخر النهار علشان الصيف كان حر، وكنا بنروح بعد المغرب ويستمر الحصاد للفجر".

وتحدث "موسى"، عن موسم جني القطن، قائلًا: "موسم جني القطن كان بيكون موسم الزواج وفرحة الناس، واشتغلت في جني القمح والدرة والعنب في الإعدادي والثانوي؛ علشان أصرف على نفسي".

كما تحدث أحمد موسى، عن أول أجر تقاضاه، قائلًا: "أول رقم خدته كان كام قرش مش كام جنيه، ويمكن 70 أو 80 قرش في اليوم، وفي الشهر 4 أو 5 جنيه تقريبًا، احنا تعبنا جدًا في حياتنا".

