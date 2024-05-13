3 صور تكشف خطوات ورسوم استخراج شهادة بيانات التصالح

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كتب- محمد نصار:

تعتبر شهادة بيانات التصالح في مخالفات البناء وثيقة ضرورية ومهمة للمواطنين الراغبين في تنظيم أوضاعهم وتقنين المخالفات الخاصة بهم.

كما تعتبر الشهادة مستندًا رسميًا يثبت التوافق مع قوانين البناء والتخطيط العمراني، مما يسهل على الجهات الإدارية التحقق من شرعية العقار والتصالح في المخالفات.

وفيما يلي ينشر "مصراوي" تفاصيل وخطوات استخراج شهادة بيانات التصالح، وفقًا لبيانات محافظة القاهرة.

مدة استخراج شهادة بيانات التصالح

المدة المستهدفة لاستخراج شهادة بيانات التصالح في مخالفات البناء هي 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

ويهدف ذلك إلى الحصول على شهادة تحتوي على بيانات العقار أو الوحدة المتعلقة بعملية التصالح.

رسوم شهادة بيانات التصالح

أكدت محافظة القاهرة، أنه لا توجد أية رسوم مقررة لاستخراج شهادة بيانات التصالح، حيث يتم ذلك بشكل مجاني تمامًا، مما يتيح الحصول على الخدمة دون أي تكلفة مالية.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات التصالح

- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن، مع إحضار الأصل للاطلاع.

- في حالة وجود وكالة، يجب تقديم صورة من التوكيل الرسمي، بالإضافة إلى إحضار الأصل للاطلاع.

- كروكي للموقع يوضح موقع المبنى المتعلق بعملية التصالح.

- صورة فوتوغرافية للمبنى.

- المستندات التي تثبت الملكية للمبنى.

ويُمكن التقديم على شهادة بيانات التصالح في مخالفات البناء عبر الطرق:

1- المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين المتواجد في كل حي أو مركز أو مدينة، حيث يمكن تقديم الطلب واستكمال الإجراءات اللازمة هناك.

2- بوابة الخدمات الحكومية للمحليات.

3- عبر تطبيق الهاتف المحمول المخصص، وذلك عن طريق تحميل تطبيق (تصالح) من متجر بلاي ستور.