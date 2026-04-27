إعلان

قرار وزاري بتشكيل لجنة عليا للأمن لحماية منشآت قطاع الكهرباء

كتب : محمد صلاح

03:12 م 27/04/2026 تعديل في 04:07 م

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للأمن بقطاع الكهرباء، في إطار تعزيز منظومة التأمين ورفع كفاءة الإجراءات الأمنية داخل الوزارة والشركات التابعة.

وتختص اللجنة بحسب القرار، بوضع السياسات العامة لتأمين منشآت الكهرباء على مستوى الجمهورية، ومتابعة تنفيذ خطط التأمين داخل شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لرفع جاهزية المنظومة الأمنية، ومراجعة خطط الطوارئ والتعامل مع الأزمات.

ونص القرار على أن يتولى رئاسة اللجنة اللواء عصام جمال الدين، وكيل الوزارة الدائم للأمن، وعضوية كل من العميد أسامة المتبولي، رئيس الإدارة المركزية للأمن، والمحاسب عادل الشاذلي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، ومحمود عبد الشافي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية.


وتتولى اللجنة تقييم أداء الإدارات الأمنية، بمختلف الشركات التابعة، وإعداد تقارير دورية تُعرض على وزير الكهرباء، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء الأمني وضمان استقرار التغذية الكهربائية.

ويأتي القرار في إطار توجه وزارة الكهرباء، نحو إحكام السيطرة على المنشآت الحيوية، خاصة في ظل التوسع في مشروعات الطاقة وضرورة تأمين الشبكة القومية للكهرباء.

اقرأ أيضًا:
الكهرباء تحذر: نقل العداد دون إذن يعرضك لغرامة ومحضر سرقة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكهرباء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
نصائح طبية

تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
بينهم هاني خليفة وابنة محمد سعدي.. أفراح أهل الفن (صور)
زووم

بينهم هاني خليفة وابنة محمد سعدي.. أفراح أهل الفن (صور)
هل صكوك الأضاحي بديل صحيح عن الذبح؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أخبار

هل صكوك الأضاحي بديل صحيح عن الذبح؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
لحظة بلحظة.. الزمالك وإنبي في الدوري المصري ( 0 - 0 ).. هدف ملغي
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك وإنبي في الدوري المصري ( 0 - 0 ).. هدف ملغي
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي
أخبار مصر

بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ليس بالتقشف وحده.. كيف واجهت مصر وحكومات العالم أزمة النفط الكبرى؟
للمرفوضين في حجز شقق سكن لكل المصريين.. أبرز الأسباب وخطوات تقديم تظلم
تحذير مهم من الجيش.. أسلوب جديد للنصب مرتبط بالإجراءات التجنيدية
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي