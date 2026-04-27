محمود مسلم: المعاشات استحقاق أصيل وليست منحة.. ودعم مبدئي لتعديلات القانون

كتب : نشأت حمدي

04:30 م 27/04/2026

النائب محمود مسلم

أعلن النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكداً أن هذا القانون يمس شريحة واسعة ومهمة من المجتمع المصري، بما يستوجب تكاتف الجهود لضمان استدامة هذه المنظومة.

استقرار نظام التأمينات وتضمن تحقيق الأمان للمستقبل

وأوضح مسلم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن مشروع القانون يتضمن مزايا عديدة تعزز استقرار نظام التأمينات وتضمن تحقيق الأمان للمستقبل.

التأمينات الاجتماعية ليست منحة بل استحقاق

وشدد على أن التأمينات الاجتماعية ليست «منحة»، بل «استحقاق» أصيل للمواطن الذي أفنى عمره في العمل، داعياً إلى تخصيص باب مستقل لهذا الملف.

مشروع القانون يحقق توازناً دقيقاً بين الحقوق والواجبات

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية أن مشروع القانون يحقق توازناً دقيقاً بين الحقوق والواجبات، ويسهم بشكل كبير في تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات والمعاشات، وهو ما دفع الحزب إلى إعلان دعمه المبدئي للقانون.

