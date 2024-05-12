للتوعية بقضايا المرأة.. "القومي للمرأة" يطلق حملة إعلامية توعوية على المحطات الإذاعية

كتبت- نور العمروسي:

يطلق المجلس القومي للمرأة، غدًا حملة إعلامية توعوية بقضايا تمكين وحماية المرأة بشكل خاص وقضايا الأسرة والمجتمع بشكل عام تقدمها الفنانة صفاء أبو السعود من خلال مجموعة مواقف درامية قصيرة تتناول أهم قضايا المرأة والمجتمع، كما تتضمن الحملة مجموعة رسائل توعوية بصوت الدكتور علي جمعة مفتى الديار المصرية.

وتبث الحملة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعاً ووصولًا للمستمعين علاوة على نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمجلس.

كما تناقش الحملة العديد من القضايا مثل زواج القاصرات والتحرش والابتزاز الإلكتروني والطلاق وترشيد الاستهلاك وغيرها من القضايا التي تهم المرأة والأسرة والمجتمع.