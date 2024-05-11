السكة الحديد: عودة مسير القطارات في الاتجاهين بين محطتي الحمام والرويسات

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عودة حركة مسير قطارات بين محطتي (الحمام والرويسات) خط (محرم بك/ مرسي مطروح) وطبقا لجداولها السابقة الصادرة في أول يناير 2023.

وقالت الهيئة، في بيان، قبل قليل، إنه يتم تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 12/5/2024.

وأوضحت أن ذلك يأتي مع الانتهاء من أعمال هيئة الأنفاق ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع أسفل خطوط السكة الحديد في المسافة ما بين محطتي الحمام والرويسات.

وشددت الهيئة، على أنها لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لجمهور الركاب.