إعلان

BBC

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

09:26 م السبت 11 مايو 2024
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
  • عرض 6 صورة
    طقس حار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت "الأرصاد"، أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الأحد، تشهد فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى تأثر طقس غدًا الأحد، بنشاط رياح، على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب البلاد، على فترات متقطعة.

edc39d5d-1973-4b72-963b-d82233f765c2

اقرأ أيضًا:

توقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم.. ومسؤول يكشف الأسباب

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس القاهرة الكبرى السواحل الشمالية درجات الحرارة طقس حار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جدلٌ حول "تكوين الفكر العربي".. الفقي يدعو إلى تجديد يحترم الثوابت

إعلان

إعلان

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة
مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح
* مصدر طبي يكشف تفاصيل حالات مصابي "دهس تريلا المنيب"
مترو الأنفاق يكشف حقيقة حدوث حريق بقطار داخل محطة مارى جرجس