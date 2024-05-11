محافظ القاهرة: 22 حملة رقابية و192 محضرًا للمخابز السياحية

كتب- محمد نصار:



أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار تكثيف أعمال الرقابة على مخابز إنتاج الخبز السياحي والأفرنجي للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان والمواصفات الفنية التي أقرتها وزارة التموين بعد انخفاض سعر الدقيق والتي راعت تحقيق التوازن بين سعر الدقيق والتكلفة حرصًا على مصلحة المواطنين، مع التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر.



وفي هذا السياق، أكد ناصر ثابت، مدير مديرية تموين القاهرة، أن الأجهزة الرقابية تقوم يوميًا بشن 22 حملة رقابية على مختلف أحياء العاصمة، مشيرًا إلى أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 192 محضرًا لمخابز سياحية منها 76 محضرًا لعدم وجود ترخيص، و36 محضرًا لعدم الالتزام بالأوزان والمواصفات، و63 محضرًا لعدم الإعلان عن السعر، و17 محضرًا لعدم وجود فواتير وتم تحريز 85 طن دقيق 72%.



كما أسفرت الحملات الرقابية على الأفران البلدية، عن تحرير 270 مخالفة لمخابز لعدم الالتزام بالمواصفات، أو إنتاج خبز ناقص الوزن.



