نشرة التوك شو| أزمة قطع الكهرباء عن المعابد الأثرية وانخفاض أسعار الدواجن والبيض

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب: تمسك الدولة بإدارة الهيئات الاقتصادية سيزيد من الأعباء المالية

أكد الإعلامي عمرو أديب، إن مصر انتقلت من مرحلة الأزمة الاقتصادية الطاحنة إلى مرحلة الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية التي تحقق خسائر متراكمة.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، شدد أديب على أن تمسك الدولة بإدارة الهيئات الاقتصادية سيزيد من الأعباء المالية خاصة في ظل ما تحققه من خسائر، وقال، إن هناك الكثير من الهيئات الاقتصادية تتعرض لخسائر كبيرة، معقبا: "فيه هيئات بتخسر لازم تتباع".

وضرب مثالا على ذلك "ستاد القاهرة" الذي يتعرض لخسائر كبيرة، متسائلا باستنكار: "أي خطر على الأمن القومي إذا تم بيع ستاد القاهرة".

وأشار، إلى أن هناك نماذج كثيرة لهيئات تتمسك بالدولة رغم أنها تتعرض لخسائر كبيرة، مشيرًا إلى أن النتيجة الحتمية هي الوصول لمرحلة البيع، لكن التأخير يعمق من الخسائر.

ولفت، إلى أن هناك الكثيرين في هذه الهيئات التي تُسجل خسائر كبيرة، لكنهم يحصلون على أرباح، منوهًا بأن الدولة يجب أن تركز على قطاعات مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي.



عمرو أديب يعلق عن اقتحام إسرائيل لمعبر رفح من الناحية الفلسطينية

علق الإعلامي عمرو أديب، على اجتياح القوات الإسرائيلية للجانب الفلسطيني من معبر رفح.

قال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" اليوم الجمعة، إن اقتحام إسرائيل لمعبر رفح من الناحية الفلسطينية حركة بها الكثير من التحدي والغباء، وهناك شعور بالغضب من هذه الحركة، معلقا: "الجانب الأمريكي نفسه تضايق مما حدث".

وأشار أديب، إلى أن الإسرائيلي لا عهد له، حيث بالتزامن مع استمرار المفاوضات قام الاحتلال بهذا التصرف، مضيفا: "في هذه الظروف تصدير القوة مهم"، والدولة المصرية أصدرت بيانات واضحة جدا.

ونوه الإعلامي عمرو أديب، بأن الدبابة الإسرائيلية التي دخلت معبر رفح من الناحية الفلسطينية رسالة أنه لا يهمه طرف، وهذا الموقف يحتاج إلى تصرف، ومصر حذرت من إلغاء اتفاقية السلام حالة استمرار إسرائيل في اجتياح رفح الفلسطينية.

سمير راغب عن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني: مجرد لقطة وليس لها تأثير سياسي

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن دخول إسرائيل لمعبر رفح من الناحية الفلسطينية ورفع العلم الإسرائيلي "مجرد لقطة وليس لها تأثير سياسي".

وأشار راغب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" مساء الجمعة، إلى أنه يرى أن معبر رفح من الناحية الفلسطينية لن يسلم لحركة حماس، متوقعا أن تتولى شركة أمريكية إدارة المعبر.

ولفت رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إلى أن معبر رفح من الناحية الفلسطينية جزء من سيادة حماس على قطاع غزة، والجانب الإسرائيلي يستهدف القضاء على فكرة وجود حماس.

السفير ماجد عبد الفتاح يوضح مكتسبات فلسطين من قرار الأمم المتحدة

علق السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية، على قرار موافقة 143 دولة على منح فلسطين العضوية الكاملة للأمم المتحدة.

وقال "عبد الفتاح" في حواره عبر تطبيق زووم خلال تغطية خاصة على فضائية "ON" مساء اليوم الجمعة، "مشروع القرار يحقق 3 أهداف الهدف الأول أنه يقرر أن فلسطين هي دولة مستوفية لشروط العضوية ويجب ضمها إلى الأمم المتحدة".

وأضاف رئيس بعثة جامعة الدول العربية، أن قرار تأييد 143 دولة لانضمام فلسطين للأمم المتحدة تضاف إلى الامتيازات التي منحت إليها عام 2012 بصفة دولة ومراقب".

وتابع: "وهذا ينفي ما يقوله أي أحد أن فلسطين ليست دولة، وسيكون لديها الحق بالتقدم بمشاريع باسمها ومن حقها المساهمة في مشاريع القرارات وتعمل مواقف احتجاجية فيما يتعلق بإجراءات الجمعية العامة، ولكن لن يكون من حقها الترشح لأي من الأجهزة الأساسية للأمم المتحدة حتى تمنح صفة الدولة وليس من حقها التصويت لأنها مازالت دولة مراقبة لها وضعية معززة بموجب 10 قرارات ولكن التصويت لا يمنح إلا للدول الأعضاء".



كرم جبر: مصر أعطت حماس فرصة ذهبية بظهورها كطرف أساسي في المفاوضات

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن الأحداث الجارية في فلسطين تشكل خطرا كبيرا مشابها لما حدث خلال النكبة الفلسطينية عام 1948.

وقال "جبر" خلال استضافته في برنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي على شاشة CBC، إن الشعب الفلسطيني عاصر الكثير من الصعوبات والتضحيات على مدار السنوات الـ 75 الماضية.

وشدد على ضرورة التعامل بحرص وجدية مع المبادرات الدولية للتفاوض لتفادي نتائج خطيرة محتمل ظهورها في المستقبل القريب.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يتوقع أن يكون الأسبوع القادم حاسماً وجدياً في تاريخ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وتوقع جبر، بأن إسرائيل ستجد صعوبة كبيرة في كسر المقاومة والعقيدة القتالية لحركة حماس، وأشاد بالجهود المصرية لإعطاء الفرصة لحماس لتكون طرفا أساسيا في مفاوضات وقف إطلاق النار، وعلى حماس أن تستغل الفرصة الراهنة لإحياء حلم "حل الدولتين"

حسام موافي يكشف أخطر أنواع ثقب القلب

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن ثقب القلب يحتاج الكشف بـ «إيكو» كل 6 شهور، لافتا إلى أن ثقب البطينين هو أخطر الأنواع.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هبوط الغدة الدرقية يحتاج تحليل لمعرفة مدى نشاط وهبوط الغدة وموقف العلاج من تحسن الحالة.

وأوضح موافي أن الخطأ الشائع هو عدم اهتمام الأشخاص بتناول أدوية علاج قصور نشاط الغدة الدرقية على معدة فارغة، مشيرا إلى أن تناول الأدوية المنشطة للغدة الدرقية على الريق يساعد الجسم على امتصاصها بشكل كامل والاستفادة من تأثيرها بنسبة 100%.

وأردف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن تناول هذه الأدوية مباشرة بعد تناول الطعام قد يقلل من فعاليتها في الجسم، مما يؤدي إلى عدم تحسن أعراض قصور نشاط الغدة الدرقية، مشددا على ضرورة الالتزام بالتوقيت المحدد وعدم تناول الطعام بعد تناول الأدوية التي يصفها الطبيب على الريق إلا بعد مرور ما بين 45 إلى 60 دقيقة.

محمود مسلم: مساس إسرائيل بأمن مصر القومي سيدفع لإنهاء اتفاقية كامب ديفيد

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود مسلم، إن الموقف المصري مبني على ضبط النفس، من أجل إتمام الهدنة وإنقاذ الإخوة الفلسطينيين من هذه الغطرسة الإسرائيلية، لكن إذا صممت إسرائيل على التمادي في الانتهاكات، سيمثل ذلك مساس بالأمن القومي لمصر.

وأضاف "مسلم"، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر بلعت الولايات التحدة بشكل واضح بخطورة التصعيد في رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مساس إسرائيل بالأمن القومي المصري قد يؤدي لفض اتفاقية كامب ديفيد.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، أن الأمر الأصعب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هو انفجار منطقة الشرق الأوسط، إذا ما تم إلغاء الاتفاقية فهذا يهدد بشكل كبير المنطقة بأكملها.

وأشار رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن من الصعب إبرام أي اتفاقيات أخرى مع الإسرائيليين، حيث أن مصر تحملت الكثير من أجل إتمام الإتفاقية، فالأمن القومي المصري خط احمر، وحذرت مر أكثر من مرة التصعيد في غزة، حتى لا نصل لهذه النقطة.