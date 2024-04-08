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أمطار رعدية وموعد تحسن الأحوال الجوية.. الأرصاد تكشف طقس إجازة عيد الفطر المبارك

08:52 م الإثنين 08 أبريل 2024
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة عيد الفطر المبارك من الثلاثاء إلى الأحد 14 إبريل.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الثلاثاء 9 إبريل

أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري مدن القناة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء؟، مع وجود نشاط للرياح على كافة الأنحاء.

الأربعاء 10 إبريل

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة.

وتحسن الأحوال الجوية على كافة الأنحاء اعتبارا من الخميس إلى الأحد 14 إبريل، مع وجود شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس إجازة عيد الفطر السواحل الشمالية القاهرة الكبرى الأرصاد

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