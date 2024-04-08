ناقشوا أزمة أرقام الإيداع وزيادة الدعم.. وزيرة الثقافة تلتقي مجلس إدارة اتحاد الناشرين

كتب- محمد شاكر:

اجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مع مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين -بتشكيله الجديد-، برئاسة المهندس فريد زهران، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بقطاع النشر في مصر والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الهام.

ورحبت وزيرة الثقافة، بمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، وأكدت على أنه شريك نجاح أساسي في معارض الكتاب داخل وخارج مصر.

وأثنت على الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد في دعم قطاع النشر في مصر، وحثتهم على تقديم مقترح مشروع مشترك بين الوزارة واتحاد الناشرين، لطرح الإصدارات المختلفة والتراجم بأسعار مخفضة للجمهور.

وأعربت وزيرة الثقافة عن تمنياتها لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين الجديد، بالتوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه، مؤكدة على دعم وزارة الثقافة الكامل للاتحاد.

ومن جانبه أكد فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين على أهمية دور وزارة الثقافة في دعم صناعة النشر المصرية، باعتبارها أحد أكبر الصناعات الثقافية في مصر والعالم العربي، وأحد أهم ركائز قوى مصر الناعمة، وأثنى زهران على دور الوزيرة في هذا الصدد مؤكداً ضرورة التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد من أجل النهوض بالكتاب باعتباره أهم المنتجات الثقافية وأغزرها انتاجا.

وتمت مناقشة عدة موضوعات عاجلة، ومنها:

١- تشكيل لجنة لمناقشة مشروع تعديل قانون اتحاد الناشرين المصريين من أجل عرضه على الجهات التشريعية في أسرع فرصة

٢- زيادة تمثيل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين في اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ورفع مستوى التعاون مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للكتاب من أجل تطوير معرض الكتاب الأهم والأكبر في العالم العربي.

٣- مواصلة الجهود الرامية إلى تذليل العقبات التي تواجه الناشرين المصريين في استصدار أرقام إيداع والإسراع في الجهود المتعلقة برقمنة كل الإجراءات الخاصة بذلك.

٤- زيادة الدعم المالي السنوي المقدم من وزارة الثقافة لاتحاد الناشرين المصريين.

حضر الإجتماع محمد عبد المنعم الأمين العام، أحمد بدير وكيل الاتحاد، أحمد رشاد أمين الصندوق، محمود خلف رئيس لجنة المعارض ولجنة النشاط الاجتماعي، محمود عبد النبي رئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة، نيفين التهامي رئيس لجنة التطوير المهني ولجنة الإعلام.