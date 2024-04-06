صندوق تحيا مصر يحتفل مع 2800 طفل في يوم اليتيم بالمدينة الشبابية في الأسمرات

كتب- محمد عبدالناصر:

احتفل صندوق تحيا مصر، ظهر أمس الجمعة، بيوم اليتيم، الموافق أول جمعة من أبريل، وذلك من خلال مشاركة أكثر من 2800 طفل في احتفالية كبرى أقيمت في المدينة الشبابية بمدينة الأسمرات.

تنوعت الفعاليات خلال الاحتفالية لتقديم الأنشطة الترفيهية والتثقيفية التي تناسب كل الأعمار مثل المسابقات الرياضية والعروض الفنية، والرسم والتلوين، والرسم على الوجوه، والتنورة، وعرض لمسرح العرائس، بجانب الكثير من الأنشطة التي من شأنها الترفيه عن الأطفال، حتى تسعدهم وتحفزهم على استكشاف طاقاتهم ومواهبهم، ووزّعت بعض الهدايا العينية، بالإضافة إلى عرض فني متميز يتضمن باقة متميزة من الأغاني الرمضانية وسط تفاعل كبير من الأطفال.

وتضمنت الاحتفالية تنظيم معرضًا للأطفال مستمر لمدة يومين بمناسبة عيد الفطر المبارك.، ويضم 8400 قطعة ملابس جديدة وأحذية لتوزيع ملابس العيد في جوٍّ من البهجة والسعادة، فضلًا عن توزيع ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى شنطة حلويات متنوعة.

خُتمت الاحتفالية بإفطار جماعي للأطفال، حيث تمّ تقديم مختلف الأصناف التي يفضلونها، وذلك لضمان استمتاعهم بتناولها، وأبدى الأطفال سعادةً غامرةً بالمشاركة في الاحتفالية، حيث عبّروا عن شكرهم وتقديرهم للقائمين عليها، حيث شكّلت هذه الفعاليات فرصةً رائعةً للأطفال للتفاعل مع بعضهم البعض وتكوين صداقات جديدة.

وفي سياق متصل، نظم صندوق تحيا مصر احتفالية ل 3000 طفل من ذوي الهمم في محافظة القليوبية وتنوعت فقرات الحفل لتشمل فقرة الساحر، وفقرة العرائس، وفقرة الفنون الشعبية، ومهرجان الألوان، إلى جانب توزيع الهدايا والألعاب وملابس العيد لإدخال الفرحة والسرور عليهم.

الجدير بالذكر أن مشاركة صندوق تحيا مصر في مثل هذه المناسبات الاجتماعية تعتبر فرصة جيدة للتأكيد على دور الصندوق في تعزيز مبدأ التكافل والتضامن بين مختلف فئات المجتمع، إيمانًا بأهميته في تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات.