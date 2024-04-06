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BBC

مكيدة أخلاقية.. مجدي الجلاد يكشف تفاصيل مؤامرة تعرض لها في 2009

12:17 ص السبت 06 أبريل 2024
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    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد
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كتب- حسن مرسي:

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، كواليس تعرضه لمكيدة أخلاقية دُبرت له خلال توليه رئاسة تحرير جريدة المصري اليوم في عام 2009.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار" على شاشة النهار، قال الجلاد أنه تلقى اتصالا هاتفيًا من سيدة تطلب بإلحاح شديد مساعدتها في أمر ما يخص والدتها، مشيرًا إلى أنه استجاب، ودعاها لمقابلته في مكتبه.

الجلاد أضاف أنه بدا منذ اللحظة الأولى للمقابلة بأن هناك شيئ غير طبيعي من خلال تصرفاتها وطريقة تعاملها، واستوقفني وجود نقاط غير منطقية خلال سردها للمشكلة التي تواجهها والتي لا تتطلب من وجهة نظري تواصلًا مباشرًا مع مسؤول في الدولة لحلها.

وتابع: خلال الحوار الذي تجاوز الساعة طلبت السيدة بشكل مفاجيء إنهاء المقابلة والاستئذان في المغادرة، وخلال خروجها من مكتبي عادت لتقول لي: "أنا لقيتك شخص كويس وتتحدث معي بشكل إنساني وترغب في مساعدتي"، وأقسمت لي على المصحف بأنها كانت مكلفة باختلاق مكيدة لاستدراجه والإيقاع به دون أن تفصح عن هوية المحرض لها على ذلك الأمر، مُضيفاً أن السيدة طلبت منه نسيان المقابلة، واختفت تماماً منذ تلك اللحظة.

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتستضيف خلاله عددا من نجوم الفن والإعلام والرياضة والسياسة في مصر.

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد مجدي الجلاد برنامج أسرار الإعلامية أميرة بدر

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