10 صور لمحطة مترو جامعة الدول قبل افتتاحها

خرجت بطريقة غير شرعية.. الآثار: استرداد 60 قطعة أثرية من بريطانيا

كتب- محمد نصار:

تواصل الهيئة القومية للأنفاق، الإنتهاء من أعمال تنفيذ محطة مترو جامعة الدول، ضمن مخططات المرحلة الـ3 للخط الثالث لمترو الأنفاق.

ويرصد "مصراوي"، أحدث أعمال تنفيذ الهيئة القومية للأنفاق، محطة مترو جامعة الدول.

ووفقًا للهيئة القومية للأنفاق، فإن محطة مترو جامعة الدول، هي محطة نفقية قريبة من شوارع "جامعة الدول، وشهاب، ودجلة، والحجاز، وسوريا، ووادي النيل، ومحي الدين أبو العز، وقريبة من سفارة سان مارينو، وكنيسة الشهيد أبي سيفين، والصندوق الاجتماعي للتنمية ، ونادي الصيد المصري، ومعهد المخطوطات العربية".

و تتكون المحطة من ثلاثة طوابق تحت الأرض، تشمل "طابق الرصيف والطابق الأوسط و طابق صالة التذاكر"، وكل رصيف يحتوي على أربعة سلالم متحركة وأربعة سلالم ثابتة، وتحتوي المحطة على 22 بوابة تذاكر.

وتُعد محطة مترو جامعة الدول، إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة "3C" لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهي "نفقية".