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سحب رعدية وأمطار وسيول.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

11:21 ص السبت 27 أبريل 2024
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كتب- محمد نصار:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم السبت والظواهر الجوية المتوقعة على مختلف مناطق ومدن الجمهورية.

وأضافت الأرصاد، في بيان، اليوم السبت، أنه يستمر تأثر مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد بالسحب الرعدية والتي تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة قد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يوجد نشاط في حركة الرياح على أغلب الأنحاء.

وتابعت: أما عن درجات الحرارة فتكون اليوم الأجواء حارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 31 درجة مئوية.

أمطار الطقس حالة الطقس درجات الحرارة
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