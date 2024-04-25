إزالة 450 حالة تعد على الطريق العام لمحال تجارية وأكشاك بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

ونفذت محافظة الجيزة، من خلال حي جنوب الجيزة وبالتعاون مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام وخط التنظيم وذلك في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات بالحي واستجابة لشكاوى المواطنين لوجود عددًا من البروزات للمنشأت التجارية والأكشاك المخالفة المتعدية على أرصفة المشاة والباعة الجائلين والسيارات المتروكة بالجزر الوسطي والانتظار المخالف.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي اسفرت عن إزالة 450 حالة تعد وأشغال وتندات لأكشاك ومحال وعربات لباعة جائلين، ومتعدين على أرصفة المشلة ونهر الطريق بشوارع ربيع الجيزي والمحطة وسعد زغلول والأهرام وميدان الجيزة ويحدثون اشغالا للطريق العام وإعاقة لحركة سير المواطنين والمركبات.