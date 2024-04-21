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اجتماع مشترك بين نقابتي الصحفيين والممثلين لوضع ضوابط تغطية الجنازات.. الأربعاء

06:19 م الأحد 21 أبريل 2024

نقابة الصحفيين

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت نقابة الصحفيين، تواصلها مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وذلك لعقد اجتماع عاجل يوم الأربعاء القادم في مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسي النقابتين، والمكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

وجاء ذلك بسبب الأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التى تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.

وتدعو نقابة الصحفيين، الزملاء الصحفيين إلى وقف تغطية الجنازات والعزاءات، وذلك لحين وضع ضوابط ممارسة التغطية والمتابعة لأي حدث من هذا النوع، لتحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

وإذ تؤكد النقابة على احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، فإنها تشدد أيضا على أن تغطية الجنازات والعزاءات عملا صحفيا يوثق حدث يهم الجمهور ويؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلا.

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