"الدفع أو الفصل".. تحرك عاجل من الكهرباء بشأن الجهات المتأخرة عن سداد الفواتير

كتب - محمد صلاح

بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر -للمرة الأولى- اتخاذ إجراءات عاجلة لمطالبة الجهات الحكومية وغير الحكومية بسداد المستحقات المتأخرة عليها نتيجة استهلاك التيار الكهربائي، بما يُمكنها من سداد الدفعات المالية المطلوبة لصالح وزارة البترول.

وقال مصدر مُطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، في تصريحات لمصراوي، إنه تم إرسال مخاطبات وإنذارات للجهات الحكومية تطلب سداد متأخرات فواتير استهلاك الكهرباء والعمل على سدادها بانتظام اعتبارا من شهر أبريل المقبل؛ لتجنب فصل التيار وفرض غرامات بسبب عدم السداد.

وأوضح المصدر أن المبالغ التي تستهدفها الشركة القابضة لكهرباء مصر شهريا تتراوح بين 600 إلى 800 مليون جنيه شهرياً، في ظل تطبيق العمل بالزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء.

وأشار إلى أن وزير الكهرباء يتابع بنفسه مع رئيس وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر موقف المستحقات والمديونيات المتأخرة علما بأن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية لا تتمكن من تحصيل 4 إلى 5 مليارات جنيه شهريا من إجمالى طاقة كهربائية مُباعة تصل إلى 15 مليار جنيه شهريا، يتم شراؤها من شركات الإنتاج والنقل.

وشدد المصدر على أن هناك تعليمات وتوجيهات صارمة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لزيادة معدلات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، وتحصيل المستحقات المتأخرة على جميع المستهلكين بالمنازل والجهات الحكومية.

وتتجاوز المستحقات المتأخرة لوزارة الكهرباء لدى المستهلكين والجهات الحكومية أكثر من 25 مليار جنيه، وتسعى الشركة القابضة للكهرباء للحصول على المتأخرات لاسيما في ظل ارتفاع الأعباء والالتزامات المالية بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ووفقا للمصدر فإن شركات التوزيع بدأت اتخاذ إجراءات من بينها استبدال جميع العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع وكذلك تغيير العدادات التى يمتنع المواطنين عن سداد المستحقات لأخرى مسبقة الدفع.