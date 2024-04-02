حدث ليلا| السيسي وعاهل الأردن يرفضان تهجير الفلسطينيين.. والكويت تفتح باب العمل أمام المصريين

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تفاصيل فوز الرئيس السيسي بجائزة "بطل السلام" من برلمان البحر المتوسط

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي بجائزة "بطل السلام" لعام 2024، من برلمان البحر المتوسط.

للتفاصيل.. اضغط هنا

السيسي وعاهل الأردن يرفضان تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير السياحة والآثار يؤكد على ضرورة زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة

عقد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الاجتماع الموسع الذي يعقده بشكل دوري لمناقشة سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار والوزارات والهيئات والجهات المعنية الأخرى وممثلي القطاع السياحي

للتفاصيل.. اضغط هنا

بالشروط والتقديم.. "العمل": 2070 وظيفة متوفرة بـ39 شركة قطاع خاص في 12 محافظة

أعلنت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية والتي كشفت فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

للتفاصيل.. اضغط هنا

للمقبلين على التطوع بالجيش.. ٤ تنبيهات مهمة قبل تسجيل البيانات

بدأ اليوم الراغبين في التطوع للقوات المسلحة بتقدم الأوراق، وذلك بعد استكمال البيانات بالملف واستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بها

للتفاصيل.. اضغط هنا

10 شروط يجب توافرها في المتطوعين بالقوات المسلحة.. تعرف عليها

حددت القوات المسلحة المصرية، عددًا من المواصفات والشروط للمتقدمين للتطوع والانضمام لصفوف المتطوعين وقصاصي الأثر بالقوات المسلحة

للتفاصيل.. اضغط هنا

أجواء حارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد الثلاثاء أجواء حارة نهارًا على أغلب الأنحاء ومعتدلة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح.

للتفاصيل.. اضغط هنا

موعد عودة انقطاعات الكهرباء في أبريل.. ومصدر يكشف مدتها الزمنية

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه حتى الآن لم تصدر أي تعليمات من قبل مجلس الوزراء، فيما يتعلق بعودة العمل بخطة تخفيف الأحمال التي تم وقفها منذ بداية شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن مركز التحكم القومي لم يبلغ شركات توزيع الكهرباء بأي تعليمات جديدة تتعلق بخطة تخفيف الأحمال.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الكويت تفتح باب العمل أمام المصريين.. مصدر يكشف 6 تخصصات مطلوبة

كشف مصدر، تفاصيل فتح الجهات الحكومية الكويتية، باب إصدار تصاريح العمل للمواطنين المصريين وذلك بعد توقف 16 شهرًا.

للتفاصيل.. اضغط هنا



