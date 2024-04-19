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12 صورة.. الجيزة تبدأ رصف طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربي والشرقي لطريق المريوطية فيصل

02:24 م الجمعة 19 أبريل 2024
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    الجيزة تبدأ رصف طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربي والشرقي لطريق المريوطية فيصل (9)
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تبدأ رصف طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربي والشرقي لطريق المريوطية فيصل (8)
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تبدأ رصف طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربي والشرقي لطريق المريوطية فيصل (5)
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تبدأ رصف طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربي والشرقي لطريق المريوطية فيصل (7)
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تبدأ رصف طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربي والشرقي لطريق المريوطية فيصل (3)
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تبدأ رصف طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربي والشرقي لطريق المريوطية فيصل (2)
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تبدأ رصف طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربي والشرقي لطريق المريوطية فيصل (4)
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تبدأ رصف طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربي والشرقي لطريق المريوطية فيصل (11)
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تبدأ رصف طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربي والشرقي لطريق المريوطية فيصل (10)
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تبدأ رصف طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربي والشرقي لطريق المريوطية فيصل (1)
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    الجيزة تبدأ رصف طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربي والشرقي لطريق المريوطية فيصل (12)
  • عرض 12 صورة
    الجيزة تبدأ رصف طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربي والشرقي لطريق المريوطية فيصل (6)

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كتب- محمد أبو بكر:
كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بسرعة الإنتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري؛ لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مشددًا على المتابعة الدورية للشركات المسند إليها الأعمال.

وتابع "راشد"، بحسب بيان، اليوم الجمعة، نسب التنفيذ في أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق مركز التنمية المحلية بسقارة بطول ١.٥ كم وعرض ١١ متر ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بمركز ومدينة البدرشين، والذي يعد أحد الطرق الحيوية بالمركز ضمن خطة رصف ورفع كفاءة عددًا من الطرق بالبدرشين.

واطلع محافظ الجيزة، علي خطة مديرية الطرق في تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بالبر الشرقي و الغربي لطريق المريوطية فيصل بدءًا من شارع الملك فيصل وحتي كوبري الصحابة.

وأكد المحافظ، أن الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير.

وشدد على ضرورة تكثيف الأعمال؛ للانتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سقارة
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