شديد الحرارة ونشاط رياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت تكون الشبورة المائية على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

السبت 20 إبريل

نشاط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأحد 21 إبريل

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

وأوضحت الأرصاد أنه من يوم الثلاثاء ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.