الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لرياح الخماسين وتُحذر المواطنين

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن رياح الخماسين من أبرز التوزيعات الضغطية المشهورة في فصل الربيع، وتكون متواجدة خلاله في أشهر مارس وأبريل ومايو، ومن الممكن أن تتكرر أكثر من مرة.

وأضافت منار غانم، في تصريحات إلى "مصراوي"، الخميس، أن رياح الخماسين عبارة عن منخفض جوي يتواجد عند جبال الأطلس بالمغرب ويبدأ التحرك بالغرب اتجاه الشرق مرورًا بالصحراء الغربية؛ فيبدأ تأثيره علينا برياح جنوبية مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع قيم درجات الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: نتعرض حاليًا لرياح ورمال مثارة وعادة ما يُطلق عليها المواطنين "رياح الخماسين" ولكن وارد جدًا تكرار الأتربة والرمال المثارة خلال الأيام المقبلة، ولكن تدريجيًا بدأت الحالة الجوية في الاستقرار بالمحافظات تباعًا.

وأشارت إلى أن الأيام المقبلة مستقرة بشكل كبير ولا يوجد بها أتربة أو رياح مثيرة أو رياح الخماسين، ولكن من الوارد تكرارها في شهر أبريل ومايو أكثر من مرة وفقًا للتوزيعات الضغطية لفصل الربيع.

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