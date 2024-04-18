طقس الـ6 أيام القادمة.. "الأرصاد": انخفاض الحرارة ورياح وشبورة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، إن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، تشهد عددًا من الظواهر المختلفة، منها نشاط رياح.

وذكرت "الهيئة"، أنه اعتبارًا من اليوم الخميس 18 أبريل وحتى الثلاثاء 23 أبريل 2024، تشهد حالة الطقس انخفاضا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 5 لـ6 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويرصد "مصراوي"، حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، خلال السطور التالية، كما يلي:

حالة الطقس الخميس 18 أبريل 2024

توقعت "الأرصاد"، أن طقس اليوم الخميس، يشهد، نشاط للرياح، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الجمعة 19 أبريل 2024

أفادت "الهيئة"، أن حالة الطقس الجمعة القادمة، تشهد، نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وقالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس الجمعة 19 أبريل 2024، تشهد، شبورة مائية، على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس السبت 20 أبريل 2024

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس السبت القادم 20 أبريل 2024، تشهد، نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأوضحت "الأرصاد"، إن طقس السبت القادم، يشهد شبورة مائية تبدأ من الرابعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس الأحد 21 أبريل 2024

أشارت "الهيئة"، إلى أن حالة الطقس الأحد 21 أبريل 2024، تشهد، نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الإثنين 22 أبريل والثلاثاء 23 أبريل 2024

تابعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الإثنين 22 أبريل والثلاثاء 23 أبريل 2024، تشهد نشاط للرياح، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.