محافظة الجيزة تضبط 2430 مخالفة تموينية لمخابز ومحال عامة

كتب-محمد أبو بكر:



شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية، سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير 2430 مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد 2302 محضر شمل 833 محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 495 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 246 مخالفة توقف وغلق و 291 مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و35 مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و8 مخالفة لعدم وجود ميزان و391 مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون.

وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد 246 محضر مخالفة شملت 69 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و23 مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و10 عدم وجود شهادة و38 مخالفة لتجار تموينين.

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 30 محاضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملات من ضبط 208 طن سكر ( تصرف فى سكر مبادرة ) ، و 400 اسطوانة بوتاجاز بأبو النمرس بالإضافة إلى 128 جوال دقيق مدعم و118 جوال نخالة و 75 بطاقة تموينية، وتحرير 2430 محضر بالحالات المضبوطة.

وأكد محافظ الجيزة علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.