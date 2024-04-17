"الحيطة والحذر".. تنبيه مهم من الأرصاد للمواطنين بسبب الأتربة

كتب- محمد عبدالناصر:

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا مهما لسكان مناطق السلوم ومطروح، حيث تتدهور مستوى الرؤية الأفقية مع تقدم الوقت نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة المنقولة من غرب ليبيا.

وأضافت الهيئة، في منشور لها على فيسبوك: من المتوقع أن يشمل تأثيرها باقي السواحل الشمالية الغربية مع تقدم الوقت لذا يجب الحيطة والحذر.

وأكدت الهيئة، ومن المتوقع أيضا أن يكون تأثير الرياح المثيرة للرمال والأتربة أقل حدة على المناطق الداخلية.

وتابعت الهيئة: تظهر الأتربة باللون الوردي.