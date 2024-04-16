الجيزة: رفع 1600 حالة إشغال وتعدٍ على الطريق العام بعدد من الأحياء

كتب-محمد أبو بكر:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتمشيط الشوارع من أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام أو من أعلى أرصفة المشاه والجزر الوسطي التابعة للمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات، وذلك لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية ولتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وتابع "راشد"، جهود الحملات عقب إجازة عيد الفطر المبارك والتي أسفرت عن رفع ١٦٠٠ حالة إشغال وتعدي بأحياء جنوب الجيزة والوراق والعمرانية ومنشأة القناطر ساهمت في تحقيق الإنضباط بالطريق.

وبحسب المحافظة، شملت الحملات رفع استاندات معروضات وحواجز حديدية وحالات اشغال وسيارات متهالكة من شوارع البراجيل والأقصر وبشتيل والمطار ونزلة كوبري عرابي نطاق حي المنيرة الغربية وربيع الجيزي والبحر الأعظم ونفق عباس ومطلع الطريق الدائري والمنيب بحي جنوب الجيزة وشوارع الغاز وكورنيش النيل ومحمد سالم بالوراق وقرية وردان بمنشأة القناطر.

وتابع المحافظ، نتائج الحملات التي نفذها أحياء جنوب الجيزة والعمرانية؛ لضبط مركبات التوك توك التي تسير عكس الإتجاة وتعيق حركة المارة والمركبات والتي أسفرت عن التحفظ على عدد 22 مركبة توك توك بالتعاون مع إدارة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز وبالتعاون مع شرطة المرافق ومواصلة جهود تحقيق الانضباط بالشارع وأن تكون الحملات علي مدار اليوم.

وكلف المحافظ، بمتابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة والتجريد للشوارع الداخلية والجانبية بالتنسيق مع هيئة النظافة.