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رئيس مجلس الشيوخ يسأل عن سبب تهرب الفلاح من زراعة القطن

01:25 م الثلاثاء 16 أبريل 2024

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

تساءل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن أسباب هروب الفلاح من زراعة الطن؟.

وطالب خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن عن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري"، بضرورة دراسة أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، والتوجه إلى زراعة المحاصيل البديلة التي تأتي بعوائد مالية أكبر.

وأشار إلى أن عنصر التسعير وملاحقة الأسعار في السوق فيما يتعلق بالقطن من أحد أسباب العزوف عن زراعة القطن، مطالبا بدراسة ملف التسعير ودوره في عودة والاهتمام بزراعة القطن.

ولفت رئيس الشيوخ، إلى أنه من بين أسباب عزوف الفلاح عن زراعة القطن، وهي تكلفة جني المحصول، والتي أصبحت باهظة، قائلا: في أوقات سابقة كان يتم ترك الجنية الثانية والثالثة بسبب تكاليف الجمع.

عبد الوهاب عبد الرازق تهرب الفلاح من زراعة القطن مجلس الشيوخ

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