خطوات الحصول على تصريح واعظة معتمدة بوزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تفتح وزارة الأوقاف، بين الحين والآخر باب التقدم للحصول على تصريح واعظة متطوعة معتمدة، للاشتراك بإلقاء الدروس والمشاركة في الأنشطة التي تقوم بها.

وتتيح وزارة الأوقاف، الحصول على تصريح واعظة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أو بأي من الجامعات المصرية في مجال الشريعة الإسلامية، أو اللغة العربية، أو من الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراه في مجال الشريعة الإسلامية، أو اللغة العربية، أو من الحاصلات على مؤهل أزهري (الكليات والأقسام الشرعية والعربية)، أو خريجات مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف.

ويقدم "مصراوي" خطوات الحصول على تصريح واعظة معتمدة من الأوقاف، على النحو التالي:

- حفظ ربع القرآن الكريم على الأقل وإجادة تُلاوته، والإلمام بتفسيره وفهم مقاصده.

- إتقان اللغة العربية.

- التمكن من فقه العبادات.

- الإلمام بمفاهيم الثقافة الإسلامية في ضوء إصدارات سلسلة رؤية باللغة العربية .

- اجتياز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.



ويكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، شركاء النجاح في شهر رمضان 1445هـ من الأئمة والواعظات ومديري العموم، بمسجد النور بالعباسية.