الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة.. وموعد الموجة الحارة

16 صورة.. الجيزة تكشف عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في 10 مناطق

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة خلال الفترة من الثلاثاء 16 ابريل 2024 إلى الأحد 21 ابريل 2024.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وأكد على أنه يوجد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من 4 الى 8 صباحا تقريبا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من مدن القناة وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع ارتفاع ملحوظ ومؤقت ف درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل، ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء لطيف ليلا.

الثلاثاء 16 ابريل 2024:

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تكون كثيفة أحيانا.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأريعاء 17 ابريل 2024

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة علي المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

الخميس 18 ابريل والجمعة 19 ابريل 2024

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.