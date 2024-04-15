أجواء باردة ليلا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في بيانها إنه من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ٣٠ درجة مئوية.

وكشف البيان عن درجات الحرارة اليوم الاثنين : القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20.

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