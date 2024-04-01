10 شروط يجب توافرها في المتطوعين بالقوات المسلحة.. تعرف عليها

كتب- محمد سامي:

حددت القوات المسلحة المصرية، عددًا من المواصفات والشروط للمتقدمين للتطوع والانضمام لصفوف المتطوعين وقصاصي الأثر بالقوات المسلحة، حيث بدأت مناطق التجنيد اليوم في استقبال ملفات الراغبين بعد استكمالها واستيفاء البيانات بها جاء أهمها في التالي:-

1- الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية / المهنية / الرياضية) على أن لا تقل النسبة المئوية لمجموع الدرجات عن 60%.

2- بالنسبة لقصاصى الأثر من الحاصلين على الشهادة الإعدادية (درجة النجاح فقط) - راسبي الإعدادية – الابتدائية من مواليد ومقيمي محافظتي ( قنا / أسوان) والمناطق الصحراوية بنطاقهم.

3- ألا يقل السن عن 15 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا عند الإلتحاق بالقوات المسلحة في 20/1/2025.

4- إلا يقل السن عن 17 عامًا لقصاصى الأثر ويشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 عامًا، وأن لا يقل الطول عن 170 سم.

5- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

6- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

7- ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب بنجاح.

8- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً ويجتاز كل الاختبارات بنجاح.

9- ألا يكون متخلفاً عن التجنيد و غير لائق طبيا للخدمة العسكرية أو سبق رفته من الخدمة العسكرية أو أي منشأة تعليمية عسكرية.

10- استيفاء البيانات المطلوبة على موقع إدارة التجنيد والتعبئة.