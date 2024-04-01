بدء التقديم للتطوع في القوات المسلحة.. خريطة زمنية ومواعيد مهمة

كتب- محمد سامي:

بدأ اليوم الراغبين في التطوع للقوات المسلحة بتقدم الأوراق وذلك بعد إستكمال البيانات بالملف واستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بها إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع حتي الثامن من مايو المقبل وبعد قبول الملف مستكملاً ومراجعة الشروط يتم تحديد توقيتات الاختبارات لكل شاب وتتوالى نتائج الاختبارات تباعاً وتوقيت الاختبار التالى بواسطة رسائل SMS على رقم التليفون المسجل بطلب الالتحاق.

وبدأ الشباب الراغبين في التطوع بتسجيل البياناتات على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على العنوان التالي:(https://tagcand.mod.gov.eg) اعتباراً من 11/03/2024 الماضي ويستمر حتى 03/05/2024 وطباعة نموذج طلب الإلتحاق والمحدد به التوقيت المقرر لسحب الملف من أماكن صرف الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة وأقسام التجنيد بالمحافظات اعتبارًا من 30/03/2024 وحتى 05/05/2024، ويتم صرف ملفات قصاصي الأثر من مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بأسوان.

وصدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذا الأدلاء ( قصاصى الأثر ) لصالح قوات حرس الحدود اعتبارًا من اليوم الإثنين كذلك الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين ( المرحلة التجنيدية الثالثة يوليو 2024 ) من كافة المؤهلات الدراسية وغير ذوى المؤهلات والمقرر إستقبالهم إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27/03/2024 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة الذى أشار فيه إلى التعليمات والشروط الخاصة بقبول الدفعتين.