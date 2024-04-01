وزير الصحة يستقبل رئيس منظمة "الروتاري الدولي" لبحث التعاون المشترك

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كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، جوردن ماكينالي رئيس منظمة الروتاري الدولي، لبحث التعاون المشترك في القطاع الصحي بمصر.

وأعرب الوزير عن ترحيبه بزيارة ماكينالي ووفد "الروتاري الدولي" إلى مصر، مثمنًا "جهود الروتاري" في دعم تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف محافظات الجمهورية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة مشروعات "الروتاري" في التعاون مع وزارة الصحة في مجالات التوعية لمبادرات الصحة العامة، والأنشطة المجتمعية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ناقش مع وفد "روتاري" التعاون في استدامة مكافحة شلل الأطفال في مصر، والكشف المبكر وعلاج سرطان عنق الرحم، والقوافل الطبية.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض جهود وزارة الصحة المصرية، والتقدم الذي احرزته مصر في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية، والصحة العامة، بالإضافة إلى جهود الوزارة في دعم الأشقاء الفلسطينيين من مصابي الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع ناقش فرص التعاون المستقبلي بين الوزارة و"روتاري" للتوسع في حملات التوعية بالكشف المبكر وعلاج الورم الحليمي (HPV)، كما تم مناقشة إمكانية التعاون في المبادرات التي تطلقها وزارة الصحة في مجال الصحة العقلية والنفسية.

حضر الاجتماع من جانب روتاري، الدكتور باتريك تشيسانجا عضو مجلس إدارة المنطقة الروتارية، والدكتور أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية مصر، والدكتور ميهان رسلان محافظ سابق الروتاري ورئيس لجنة تنظيم الزيارة في مصر، والدكتور محمد دولار محافظ سابق وممثل الروتاري في الجامعة العربية، والدكتور حسام فرحات رئيس اللجنة المنظمة في مصر، والدكتورة داليا منصف سكرتير المنظمة، والدكتورة أمل السيسي أستاذ الأطفال بكلية طب جامعة القاهرة ورئيس مشروع الروتاري "نتحد لإنهاء سرطان عنق الرحم في مصر".