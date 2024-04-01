ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

مقارنة قبل وبعد| 30 صورة لتطوير موقف الألف مسكن.. كيف أصبح شكله؟

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك من اليوم الإثنين إلى الأحد 07 أبريل 2024.

وأضافت الهيئة أن الطقس سيكون حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وجاءت الظواهر الجوية المتوقعة على النحو التالي:

الإثنين 01 أبريل

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

من الثلاثاء 02 أبريل إلى الجمعة 05 أبريل

- شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- السبت 06 أبريل والأحد 07 أبريل

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.