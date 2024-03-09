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بث مباشر.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة

10:15 ص السبت 09 مارس 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، الندوة التثقيفية الـ 39 التي تنظمها القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، بمركز المنارة للمؤتمرات.

وفي كل عام، تحتفل القوات المسلحة المصرية في التاسع من مارس بيوم الشهيد، وهو مناسبة تُخلد أرواح الشهداء وتُذكّر بتضحياتهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن.

وتم اختيار يوم 9 مارس للاحتفال بهذه المناسبة نظرًا لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض في عام 1969، الذي قدّم مثالًا بارزًا على الشجاعة والتفاني في مواجهة العدو. كان دائمًا في الصفوف الأمامية، مؤكدًا على التضامن والتلاحم بين القائد وجنوده في ساحات المعركة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة الندوة التثقيفية يوم الشهيد

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بث مباشر.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة