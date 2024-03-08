تحذير من الشبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتشهد البلاد تكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

والمتوقع أن يشهد طقس الغد نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة.

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