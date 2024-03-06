مسؤولة صندوق النقد الدولي: اتفقنا مع مصر على بيع بعض الأصول

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت إيفانا فلادكوفا مسؤولة صندوق النقد الدولي، إن التحديات الاقتصادية تعقدت بعض الشيء بسبب المشكلة الأخيرة في غزة وتراجع التدفقات النقدية من قناة السويس، لذلك فكرنا في تقديم الدعم للحكومة المصرية من خلال الموافقة على قرض بقيمة 3 مليار دولار، ثم رفع الحزمة إلى 8 مليارات دولار.

وأضافت مسؤولة صندوق النقد الدولي، هذه المساعدات تحافظ على منظومة سعر الصرف في مصر، مع العمل على تنظيم إصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته.

وتابعت: منظومة الصرف المرنة تدعم الحكومة في مواجهة التضخم، ومواجة ظاهرة الدولرة، لذلك نرحب بقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس بقيمة 6%، بالإضافة إلى الـ2% في الاجتماع السابق.

وأكدت أنه تم تم الاتفاق مع الحكومة على تطبيق إجراءات احترازية للحفاظ على الإيرادات المحلية من خلال العمل على بيع عدد من الأصول للحد من المديونية.