فيديو إزالة محلات السبتية وتطوير ميدان رمسيس.. 13 صورة من أرض الواقع

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد رفيع المستوي من الحكومة المجرية - صور

كتب- محمد نصار:

تواصل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الغربية لمحافظة القاهرة، تنفيذ إزالات سوق السبتية "محطة مصر" من أجل الانتهاء منها في أسرع وقت.

الإزالات تأتي في إطار مخطط تطوير منطقة ميدان رمسيس والمنطقة المحيطة بعد إعلانها منطقة إعادة تخطيط بشكل رسمي وفق قرار رئيس مجلس الوزراء.

وتبلغ مساحة منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون والمستهدف إعادة تخطيطها، نحو 14.62 فدان.

ويحرص اللواء، إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، على المتابعة المستمرة لأعمال الإزالات للتأكد من عدم وجود صعوبات تعترض إنجاز أعمال الإخلاء والإزالات طبقًا للجدول الزمني وتمهيدًا لبدء أعمال تطوير ميدان رمسيس والمنطقة المحيطة.

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أصدر قرارًا بإعلان ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون كمنطقة إعادة تخطيط.

اقرأ أيضًا:

بيان حكومي بشأن أنباء رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

حقق 34٪ نمو بأعداد الركاب.. ما هو برنامج تحفيز الطيران؟

الأحد.. احتفال رسمي وشعبي بـ "الأزهر للمؤتمرات" لإعلان موعد أول رمضان