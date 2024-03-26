حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والذروة تستمر 48 ساعة

تعاون بين وزارة العمل و"الدولية" يستهدف 91 مُفتش في 11 محافظة صناعية

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الحوية، توقعات حالة الطقس اليوم حتى نهاية الأسبوع الحالي على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان الثلاثاء، إننا على موعد مع ارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، لتكون ذروة الارتفاع يومي الأربعاء والخميس 27 و28 مارس 2024.

وحول حالة الطقس اليوم، أوضحت الأرصاد وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على واستقرار نسبي في الأحوال الجوية.

ويسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد أما ليلًا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء.

كما تنشط الرياح على مناطق من غرب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك على فترات متقطعة.