الطقس.. الأرصاد تكشف موعد ذروة الحرارة خلال الأيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه خلال اليومين الماضيين حدثت حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تمثلت في انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة في أغلب المحافظات.

وأضافت غانم، أن الطقس البارد خلال الفترة الحالية أمر طبيعي جدا مع بداية فصل الربيع حيث تحدث هذه التقلبات الجوية بشكل طبيعي كل عام فهو موسم انتقالي.

وأكدت غانم انه بداية من اليوم تتحسن الأحوال الجوية مع وجود ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي درجتين إلى 3 درجات عن الأيام السابقة، لافتة إلى أن الحرارة تصل لـ22 درجة على القاهرة وغدا تسجل 26 درجة ومع نهاية الأسبوع تصل لـ30 درجة.

وتابعت: تتلاشى بداية من اليوم أيضًا سقوط الأمطار"، لافتة إلى أن ذروة ارتفاع الحرارة تكون يومي الأربعاء والخميس والأجواء الحارة تستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، ثم تستقر حالة الطقس على أغلب الأنحاء منتصف الأسبوع.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون على هذا المعدل خلال النصف الأول من فصل الربيع الذي بدأ الأسبوع الماضي، على أن يكون استقرار الحرارة وحالة الطقس أكثر خلال النصف الثاني.