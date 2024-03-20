وزير النقل يؤكد أهمية المشروعات المشتركة مع إسبانيا الجاري تنفيذها

كتب- محمد نصار:

أكد وزير النقل كامل الوزير عمق العلاقات المشتركة مع إسبانيا وأهمية المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير البار وايرانتو سفير إسبانيا في القاهرة والذي تم خلاله بحث دعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مجالات مترو الأنفاق والسكك الحديدية.

وقال وزير النقل إن الوزارة تنفذ خطة لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على المواني، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت .

وأضاف أن هناك فرصا عديدة في مختلف المحطات بالموانئ المصرية أمام الشركات الإسبانية للتعاون مع الجانب المصري والذي يتولى إنشاء البنية التحتية للمحطات ويقوم الجانب الإسباني بإنشاء البنية الفوقية لها وارتها وتشغيلها وصيانتها ثم إعادة تسليمها بعد ذلك.

من جانبه، أكد السفير الإسباني بالقاهرة، رغبة الشركات ببلاده للتعاون مع الجانب المصري في مجال الأتوبيسات الكهربائية وهو ما أشاد به وزير النقل الذي أكد على أهمية إقامة مصنع لهذه النوعية من الإتوبيسات في مصر لتوطين هذه الصناعة بها ، مما سيشكل نموذجاً للتعاون المستقبلي بين الجانبين في هذا المجال الهام خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية.

وتطرقت المباحثات إلى آخر مستجدات التعاون مع شركة "تالجو "الإسبانية لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة 15سنة، شاملة الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات وفقا للعقد المبرم بين هيئة السكك الحديدية وبين شركة "تالجو".

وتناولت المباحثات إقامة مصنع للوحدات المتحركة بمصر بالتعاون مع شركة تالجو ضمن خطة توطين صناعة النقل في مصر، حيث أكد السفير الإسباني على أن "تالجو " تبدى اهتماما كبيرا بتنفيذ هذا المشروع الهام وهو ما أشاد به وزير النقل الذي أكد على أهمية هذا المصنع في تلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق للتصدير للدول الأخرى وخاصة دول الشرق الأوسط وإفريقيا .

كما تم مناقشة التعاون حول عدد من المشروعات الأخرى مثل إعادة تأهيل وصيانة 23 قطارا بالخط الأول وتطوير وازدواج ورفع كفاءة وتحديث نظم الإشارات بعدد من خطوط السكك الحديدية مثل خط قليوب -منوف -طنطا ، وقليوب -شبين القناطر - الزقازيق.