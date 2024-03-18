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BBC

أمطار خفيفة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

10:50 م الإثنين 18 مارس 2024
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كتب- محمد فتحي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الحوية، تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء على كافة أنحاء الجمهورية.

وبحسب بيان للهيئة، فإنه من المتوقع أن يسود طقس غدًا الثلاثاء مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ووفقا للهيئة فإنه من المتوقع أن يكون الطقس غدا الثلاثاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوقعت هطول أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة بنسبة حدوث 20% مع نشاط للرياح وتسجل درجات الحرارة 21 درجة، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

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الطقس الأمطار درجات الحرارة الأرصاد

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