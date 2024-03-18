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BBC

برودة وأمطار وسيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

09:00 ص الإثنين 18 مارس 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الثانى من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرى من الإثنين 18 مارس إلى الأحد 24 مارس.

وقالت الهيئة يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء بارد ليلاً وفي الصباح الباكر أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها الى مناطق من جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أنه يوجد أمطار خفيفة الى متوسطة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى. نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الثلاثاء 19 مارس:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وخليج السويس وسيناء.

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

من الأربعاء 20 مارس إلى الأحد 24 مارس يوجد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

كما يوجد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمطار السواحل الشمالية القاهرة الكبرى

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