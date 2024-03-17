السيسي ورئيسة "الأوروبية" يوقعان الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية



كتب- محمد أبو بكر:

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

وكان الرئيس السيسي، قال خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية: "اجتماعنا اليوم يعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، وقبرص، والنمسا على مختلف الأصعدة سياسيًا، واقتصاديًا، وتجاريًا، وثقافيًا".