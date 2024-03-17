وزارة السياحة: نتوقع زيادة عدد سياح التشيك 20 % خلال الفترة المقبلة

كتب- محمد أبوبكر:

تشارك وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الدورة الـ 32 من المعرض السياحي الدولي (Holiday world) والمُقام حالياً بالعاصمة التشيكية براغ، والذي يعد أكبر تجمع سياحي مهني لمنظمي الرحلات في وسط وشرق أوروبا.

وافتتح الجناح المصري المشارك في المعرض السفير محمود عفيفي سفير مصر في براغ وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بها، بحضور محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد عبد اللطيف عضو بالمكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي أن المشاركة في هذا المعرض تأتي في إطار استراتيجية الوزارة والهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة والتي من بينها السوق التشيكي والعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة منه ولاسيما في ظل ما شهدته الحركة السياحية الوافدة من جمهورية التشيك من زيادة والوصول إلى معدلات قياسية خلال العام الماضي.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تشهد تلك المعدلات زيادة بنهاية العام الجاري بنسبة قد تصل إلى 20% وذلك وفقاً لمؤشرات الحجوزات السياحية على المقصد السياحي المصري من السوق التشيكي خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن السوق التشيكي يعد أحد أهم وأكبر عشرة أسواق مصدرة للحركة السياحية إلى مصر، لافتا إلى أن هذا المعرض يعد فرصة للتعرف على مقترحات وآراء منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق التشيكي لزيادة الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق إلى المقصد السياحي المصري بالإضافة إلى التعرف على أية تحديات قد تواجه تحقيق هذا النمو.

وخلال المشاركة في المعرض، عقد محمد سلامة ومحمد عبد اللطيف عدداً من اللقاءات المهنية مع أهم منظمي الرحلات في السوق التشيكي والتي تم خلالها استعراض مقومات مصر السياحية، والتعرف على آرائهم وتطلعاتهم فيما يخص المقصد السياحي المصري وكذلك الاتفاق على عدد من الأنشطة الترويجية والحملات التسويقية المشتركة مع كبار منظمي الرحلات.

كما التقوا برئيس اتحاد منظمي الرحلات وشركات السياحة التشيكية حيث تم مناقشة إمكانية عقد الاجتماع السنوي للعام الحالي للاتحاد في مصر، كما تم بحث آليات تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق التشيكي إلى مصر.

وخلال فعاليات المعرض تم اختيار الجناح المصري كأحد أفضل الأجنحة المشاركة بالمعرض من حيث التصميم والذي جاء تصميمه على شكل معبد فرعوني بمساحه تبلغ 64م، ويتضمن شاشات ضوئية وشاشات عرض كبيرة تعرض عددا من الصور والأفلام الترويجية التي تبرز المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها المقاصد السياحية المصرية بالإضافة إلى أفلام للحملات الترويجية المختلفة التي تم إطلاقها للترويج للمقصد السياحي المصري.